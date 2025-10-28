Extrem-Motocross kommt in die Chemnitzer Messe
Chemnitz - Hier trifft Motocross auf Artistik: Mit seiner Show "Go Big Or Go Home" zeigt Freestyle-Motocross-Fahrer Luc Ackermann (27), was er und andere Actionsportler draufhaben. Im kommenden März ist das Event in der Chemnitzer Messe zu sehen.
"Den Zuschauern wird der Atem stocken, wenn sich die Sportler den 10,50 Meter hohen Mountainbike-Turm herunterstürzen oder mit ihren Motorrädern in zwölf Meter Höhe durch die Luft fliegen", fasst das Management die Action-Show zusammen. "Go Big Or Go Home" findet am 7. März in der Chemnitzer Messe statt.
Dabei wird der gebürtige Thüringer Luc Ackermann auch seinen "Tsunami-Backflip" präsentieren. Bei dem Autobahn-Stunt ist er mit dem Motorrad von einem fahrenden Lkw zum anderen gesprungen - über eine Distanz von 40 Metern!
Damit hat der Extremsportler übrigens seinen 11. Weltrekord aufgestellt - und mehr als 300 Millionen Klicks auf Instagram ergattert.
Auch andere Sportler werden sich am 7. März per Freestyle-Motocross, BMX, Mountainbike und Scooter präsentieren. Tickets für die Show gibt es ab 39,50 Euro unter www.eventim.de.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (2)