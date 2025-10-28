Extrem-Motocross kommt in die Chemnitzer Messe

Chemnitz - Hier trifft Motocross auf Artistik: Mit seiner Show "Go Big Or Go Home" zeigt Freestyle-Motocross-Fahrer Luc Ackermann (27), was er und andere Actionsportler draufhaben. Im kommenden März ist das Event in der Chemnitzer Messe zu sehen.

Freestyle-Motocross-Fahrer Luc Ackermann stellte zahlreiche Rekorde auf. © Uwe Meinhold

"Den Zuschauern wird der Atem stocken, wenn sich die Sportler den 10,50 Meter hohen Mountainbike-Turm herunterstürzen oder mit ihren Motorrädern in zwölf Meter Höhe durch die Luft fliegen", fasst das Management die Action-Show zusammen. "Go Big Or Go Home" findet am 7. März in der Chemnitzer Messe statt.

Dabei wird der gebürtige Thüringer Luc Ackermann auch seinen "Tsunami-Backflip" präsentieren. Bei dem Autobahn-Stunt ist er mit dem Motorrad von einem fahrenden Lkw zum anderen gesprungen - über eine Distanz von 40 Metern!

Damit hat der Extremsportler übrigens seinen 11. Weltrekord aufgestellt - und mehr als 300 Millionen Klicks auf Instagram ergattert.