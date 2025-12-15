SPD für Chemnitzer Ampelfiguren: Beim Roten Turm stehen, beim Nischel gehen?

Kommen in Chemnitz bald eigene Ampelfiguren, die zur Stadt passen?

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Chemnitz hat einen Riesen-Kopf aus Bronze, einen Roten Turm, Basketball-Heldengeschichten - aber an der Ampel leuchtet noch immer das Standard-Männchen. Kommen bald eigene Ampelfiguren, die zur Stadt passen? Die SPD will im nächsten Stadtrat einen Vorstoß machen.

Noch läuft ein grünes Standard-Männchen an der Ampelkreuzung Brückenstraße/Straße der Nationen. © Ralph Kunz "Ich habe das in einigen Städten schon gesehen und war total begeistert", meint Stadtrat Detlef Müller (61). "Wenn man da Symbole an der Ampel sieht, ist das einfach was Schönes." Sein Antrag will erst einmal nur prüfen lassen, ob und wie das in Chemnitz überhaupt möglich ist - ein Testballon, aber einer mit Signalwirkung. Bei den Motiven sprudeln die Gedanken längst. Müller spricht vom Roten Turm, von einem Basketballer, der bei Grün losdribbelt, von Sport- und Stadthelden. "Die Top-Idee wäre natürlich der Nischel". Chemnitz Lokal Großer Andrang beim letzten verkaufsoffenen Sonntag Gleichzeitig weiß er, wie streng in Sachsen die Regeln sind: Ampeln sind kein Werbebanner, sondern Verkehrssignal. "Deswegen muss man einen Startschuss geben und dann gemeinsam mit der Verwaltung Lösungen finden, die auch verkehrsrechtlich funktionieren."

Detlef Müller (61, SPD) wirbt für Chemnitzer Ampelfiguren – damit die Stadt auch an der Kreuzung Gesicht zeigt. © Uwe Meinhold

Sonderfiguren sind nur in engen Grenzen erlaubt

Chemnitzer Wahrzeichen mit Signalwirkung: Der "Nischel" könnte nach dem Willen der SPD-Fraktion vom Sockel direkt in die Ampel wandern. © Ralph Kunz

Im Chemnitzer Rathaus sind die Ressourcen knapp

Roter Steh- und grüner Geh-"Nischel": So könnte eine Chemnitzer Ampel mit Stadt-Wahrzeichen aussehen. © ChatGPT/KI Genau an dieser Stelle wird es kompliziert - und sehr sächsisch. Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) erinnert daran, dass Sonderfiguren nur in engen Grenzen erlaubt sind und dass am Ende das Land mitreden muss. Vor allem aber verweist er auf knappe Ressourcen im Rathaus: "Im Verkehrs- und Tiefbauamt ist der Prüfauftrag nicht leistbar, da weder hinreichende personelle Ressourcen noch finanzielle Mittel hierfür zur Verfügung stehen", heißt es dort. Mit anderen Worten: Gute Idee, aber bitte nicht wir. Müller lässt das nicht gelten. Für ihn klingt die Stellungnahme wie ein typischer Behördenreflex. "Das ist so eine richtig 'schöne' Verwaltungsstellungnahme - anderthalb Seiten, warum es eigentlich nicht gehen kann", sagt er. Chemnitz Lokal Zauberwort "Schwammstadt": So will Chemnitz das Wasser halten Sein Ansatz: erst mal schauen, was rechtlich überhaupt möglich ist, dann auch die Chemnitzer ins Boot holen, Ideen sammeln, vielleicht online abstimmen lassen - und am Ende die verkehrsrechtliche Prüfung obendrauf setzen. "Wer will, findet auch Lösungen", sagt er.

Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) tritt beim Thema Chemnitzer Ampelfiguren auf die Bremse – er verweist auf enge Regeln, Zuständigkeiten und ein überlastetes Verkehrsamt. © Kristin Schmidt

Etwas mehr Mut, bitte!