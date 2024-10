Dieser Chemnitzer Verein braucht dringend einen neuen Sportkomplex

Das Ziel: Ein moderner Sportkomplex. Geplant sind ein Kunstrasenplatz, eine Zweifeldhalle und ein neues Vereinsheim. "Unser jetziges Vereinsheim fällt auseinander", sagt Backhaus. "Bei Starkregen regnet es uns durch die Decke", so Vorsitzender Jörg Nickl (52).

Der Verlust von Sportarten in Wittgensdorf ist ebenfalls ein großes Thema. Früher gab es ein breites Angebot, von Badminton bis Tischtennis, doch viele Vereine mussten sich auflösen oder in andere Orte abwandern.

Wacker 90 organisiert mittlerweile Trainings in den umliegenden Dörfern. Der Aufwand ist enorm: "Jedes Jahr fahren wir rund 15.000 Kilometer nur für Trainingseinheiten - ohne die Spiele", fügt er hinzu.

Der Verein kämpft gegen Schimmel in den Duschräumen. © Maik Börner

Der Bau könnte einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. "Die Petition wird nicht allein über den Bau entscheiden", gibt Backhaus zu. Die Petition hat bisher viel Zuspruch erhalten, und innerhalb weniger Tage konnten bereits über 500 Unterschriften gesammelt werden.

Das Ziel sind mindestens 2100 bis 15. April 2025. Auch wenn die Verantwortlichen, darunter Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) und OB Sven Schulze (53, SPD), die Dringlichkeit anerkennen, wurde dem Verein klargemacht, dass kurzfristig keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden können.

Trotzdem bleibt der Verein kämpferisch und plant, in den kommenden Wochen einen offenen Brief an den OB und die Stadträte zu senden.