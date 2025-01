Nach Jahren am Nordsee-Strand angespült: Die unglaublich lange Reise einer Chemnitzer Flaschenpost

Borkum/Chemnitz - Zum Herbstanfang 2021, mitten in der Corona-Zeit, warf die Chemnitzerin Anja Malkrab (38) eine Flaschenpost ins Meer. Jetzt, mehr als drei Jahre später, wurde sie angespült - am Strand der ostfriesischen Insel Borkum.

Anja Malkrab (38) hat endlich Post von Nina Kollmorgen erhalten. © Peggy Schellenberger

Am 25. September 2021 hatte die Urlauberin auf der Überfahrt von der Insel Norderney zurück nach Borkum zwei kleine Flaschen mit jeweils einem Briefchen in der Nordsee versenkt.

Die Flaschenpost der Chemnitzerin war fast schon in Vergessenheit geraten, als am Anfang der Woche Bilder vom Fund in den sozialen Medien wild geteilt wurden.

Eine der Flaschen wurde am letzten Sonntag von Nina Kollmorgen beim Borkumer Strandspaziergang entdeckt. "Ich habe die Post mit nach Hause genommen, den Brief mit einem schönen Spruch ergänzt und das Ganze wieder der Flut zugeführt", verrät die 42-Jährige TAG24.

Eine Postkarte hat die glückliche Finderin umgehend an die Absenderin in Richtung Chemnitz geschickt. Doch die Facebook-Nutzer waren schneller. Mittlerweile wurde der Eintrag zigfach geteilt und erreichte innerhalb kurzer Zeit auch Anja Malkrab.

"Eine fremde Dame hat mich angeschrieben, ehe ich überhaupt Kontakt mit der Finderin hatte", lacht sie.