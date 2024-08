Für den guten Zweck: Hier könnt Ihr in Chemnitz so viel Eis essen, wie ihr wollt

Chemnitz - Eisliebhaber aufgepasst! Am Donnerstag veranstaltet die Alloheim Senioren-Residenz "Senterra" in Chemnitz eine besondere Aktion: Für fünf Euro können Besucher den ganzen Tag über so viel Eis essen, wie sie möchten. Der gesamte Erlös wird an den Garnsdorfer Tierfarm e. V. gespendet.