Fußballspieler aus Chemnitz an Leukämie erkrankt: So will ihm sein Verein helfen

Trainer Tony Weißmantel (38) sowie weitere Mitglieder waren die Ideengeber für die Aktion. Der Ablauf ist einfach: "Ein Testkit wird ausgegeben, das Stäbchen wird in den Mund geführt. Dann muss man sich per Handy registrieren", erläutert Weißmantel.

Bastian hat bereits seine erste Chemotherapie hinter sich. Jetzt muss abgewartet werden, bis sich das Blutbild normalisiert. Der IT-Mitarbeiter erklärt, dass überdies eine Knochenmarkspende für eine Stammzellentransplantation notwendig ist. Hier kommt die SG Adelsberg ins Spiel, wo Bastian in der ersten Fußball -Herrenmannschaft spielt.

Es fing harmlos an: "Während des Trainings brauchte ich eine längere Regenerationsphase wie normal", berichtet Marvin Bastian.

Freiwillige können am kommenden Samstag von 10 bis 14 Uhr in das Vereinsheim der SG Adelsberg (Sportplatz an der Cervantesstraße) kommen und sich dort registrieren lassen. Voraussetzung ist, dass die Testperson gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist.