Geheime Anlage einsatzbereit: Das passiert in Chemnitz bei einem Mega-Blackout

Chemnitz - Was in Spanien und Portugal dramatische Folgen hatte, soll in Chemnitz nicht passieren: kein Licht, kein Netz, kein ÖPNV. Ein massiver Stromausfall sorgte im Frühjahr 2025 auf der iberischen Halbinsel für absolutes Chaos. Chemnitz will dagegen vorbereitet sein: Im Ernstfall soll das Stromnetz der Kernstadt auch ohne Verbindung zum restlichen Land wieder hochgefahren werden.