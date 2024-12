Geschenk kurz vorm Fest: Solar-Unternehmer laden Chemnitzer Kinder in den Zirkus ein

Freuen sich auf den gemeinsamen Zirkusausflug (v.l.): Mario Anders (37), Sait (10), Wohngruppen-Teamleiterin Anke Müller (46), Jens Hofmann (40) und Danijal (10). © Sven Gleisberg

Die Firmen "Dachflug" und "Dachflug Solar" aus Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) hatten bereits in den vergangenen Jahren Geschenke an krebskranke Kinder gespendet. 2024 liegen den Unternehmern Kinder aus schwierigen Verhältnissen am Herzen.

Bei der Kontaktaufnahme spielte ein Fluggerät eine besondere Rolle: "Wir sind mit einer Drohne über die Kinderwohngruppe geflogen, dabei ist uns diese Einrichtung aufgefallen. Wir sind mit dem Inhaber des Gebäudes ins Gespräch gekommen", erzählt Mario Anders.

In der heilpädagogisch orientierten Wohngruppe der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in der Chemnitzer Richard-Wagner-Straße leben acht Kinder und Jugendliche (8-15 Jahre), die aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen.

Hofmann und Anders sprachen mit den Erziehern. Sie begrüßten sogleich den Vorschlag, die Kinder in den Weihnachtszirkus Chemnitz einzuladen. Am 19. Dezember soll es so weit sein. Dann geht es in die Vorstellung. Essen, Trinken, sowie die Vorstellung zahlen die beiden Jungunternehmer.