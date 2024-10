Chemnitzer Gewürz-Händler präsentiert sich am neuen Standort

Chemnitz - Richard Friedrich (34) weiß, wo der Pfeffer wächst - denn in seiner Gewürzmanufaktur "Direkt vom Feld" in Chemnitz legt er Wert darauf, die Bauern hinter den Gewürzen zu kennen.

Der Laden in der Straße der Nationen biete außerdem mehr Platz für Events und Kunden. "Es wird regelmäßig Tastings geben", freut sich der Gründer. Zudem können Besucher den Mitarbeitern in der gläsernen Manufaktur über die Schulter schauen.

Vor über einem Jahr fiel bereits die Entscheidung für den Umzug. Als sich herausstellte, dass der am Logistik-Zentrum angrenzende Raum renoviert wird, nutzte Friedrich die Chance.

Am Samstag eröffnete der Chemnitzer einen neuen Laden in der Straße der Nationen 99. Zuletzt war "Direkt vom Feld" fünf Jahre lang auf dem Brühl ansässig.

Das Besondere an der Manufaktur: "Wir arbeiten mit Bio-Bauern auf der ganzen Welt zusammen, die ich in den letzten Jahren auch alle vor Ort besucht habe", so Friedrich.

Er wünscht sich, dass die Besucher am Wochenende etwas Appetit bekommen haben: "Ich hoffe, da gab es ein paar 'Aha'-Momente."