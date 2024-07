Gitarre, Trompete und Geige "made in Chemnitz": Instrumentenbauer sorgen für den guten Ton

Chemnitz - Der Instrumentenbau ist ja eigentlich traditionell im Vogtland beheimatet. Doch auch in Chemnitz gibt es Vertreter dieser Zunft, die Instrumente in Handarbeit selbst produzieren.

Bernhard (37) und Anja Kroning (34) entdeckten die Leidenschaft für Trompeten & Co. schon in der Kindheit. © Uwe Meinhold

Bei Kroning Meisterinstrumente dreht sich alles um Blechblasinstrumente. Bernhard Kroning (37) und Anna Kroning (34) spielten diese schon als Kinder. Später folgten dann Ausbildungen in diesem Metier. Seit 2018 sind sie in Chemnitz mit ihrer Werkstatt am Start.

"Das Schönste daran ist, dass man immer etwas Verschiedenes macht", meint Bernhard Kroning. Sie haben sich auf den Neubau von Tenortuba, Basstrompete, Kuhlohorn und Corno da caccia (Jagdhorn) spezialisiert.

Etwa 60 bis 70 Stunden dauert ein Neubau. Momentan gebe es für Neubestellungen eine Wartezeit von über einem halben Jahr. Das Besondere: Die Instrumente werden noch per Hand graviert.



Jakob Rechenberg (44) gründete 2012 seine Chemnitzer Werkstatt. Der gebürtige Berliner spielte in seiner Kindheit und Jugend Geige und Bratsche, später wurde er Orgelbauer. In Markneukirchen machte er dann seinen Abschluss als Geigenbauer.

"Ich wollte immer die Musik und das Handwerk miteinander verbinden", sagt der 44-Jährige. Mission erfüllt! Geigen, Celli und Bratschen baut er neu.

Circa 250 Arbeitsstunden stecken in so einem Neubau. Etwa ein bis zwei solcher Instrumente verkauft er pro Jahr.