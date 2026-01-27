Gleich doppelt gewonnen: Das ist der beliebteste Marathon in Sachsen
Chemnitz - Bei der Wahl zum "Beliebtesten Lauf Sachsens 2025" gewann der Europäische-Kulturhauptstadt-Marathon gleich doppelt.
In den Kategorien "Straße/Asphalt" und "Beste Stimmung an der Strecke" landete Chemnitz klar auf Platz eins.
Besonders deutlich fiel das Votum auf Asphalt aus: Mit 48,2 Prozent der Stimmen gewann Chemnitz weit vor Dresden und dem Oberelbe-Marathon. Auch bei der Stimmung setzte sich der KuHa-Marathon mit 47,6 Prozent der Stimmen klar durch.
"Diese Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung für alle, die diesen Marathon mit Leben gefüllt haben", sagt Sparkassen-Vorstand Michael Kreuzkamp (56).
Gelobt wurden vor allem die Musik entlang der Strecke, die vielen Zuschauer, das Familienprogramm drumherum und die Karl-Marx-Medaille im "Nischel"-Format.
Der Marathon fand am 18. Mai im Rahmen des KuHa-Jahres statt. Mehr als 8000 Läufer aus neun Ländern gingen an den Start, begleitet von rund 200 Künstlern entlang der Strecke.
Titelfoto: Ralph Kunz