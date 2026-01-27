Gleich doppelt gewonnen: Das ist der beliebteste Marathon in Sachsen

Chemnitz - Bei der Wahl zum "Beliebtesten Lauf Sachsens 2025" gewann der Europäische-Kulturhauptstadt-Marathon gleich doppelt.

Tausende Läufer gaben alles, während die Menge an der Strecke mitfieberte. © Ralph Kunz

In den Kategorien "Straße/Asphalt" und "Beste Stimmung an der Strecke" landete Chemnitz klar auf Platz eins.

Besonders deutlich fiel das Votum auf Asphalt aus: Mit 48,2 Prozent der Stimmen gewann Chemnitz weit vor Dresden und dem Oberelbe-Marathon. Auch bei der Stimmung setzte sich der KuHa-Marathon mit 47,6 Prozent der Stimmen klar durch.

"Diese Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung für alle, die diesen Marathon mit Leben gefüllt haben", sagt Sparkassen-Vorstand Michael Kreuzkamp (56).

Gelobt wurden vor allem die Musik entlang der Strecke, die vielen Zuschauer, das Familienprogramm drumherum und die Karl-Marx-Medaille im "Nischel"-Format.