Großauftrag für Chemnitzer Autohersteller sichert Jobs und Standort

Chemnitz - Großer Fisch für die Zulieferindustrie: thyssenkrupp Dynamic Components aus Altchemnitz hat einen Großauftrag an Land gezogen. Der nach eigenen Aussagen führende Hersteller von Antriebskomponenten hat mit einem namhaften Nutzfahrzeughersteller einen Zuliefervertrag für Lkw-Nockenwellen am Standort Chemnitz unterzeichnet.

Zulieferer "thyssenkrupp Dynamic Components" produziert seit 2006 in der Heinrich-Lorenz-Straße in Altchemnitz © Christine Bremer

"Dieser Auftrag festigt nicht nur die Position des Unternehmens als wichtiger Zulieferer in der Automobilindustrie, sondern sichert auch langfristig den Produktions- und Entwicklungsstandort im Herzen von Chemnitz", so Geschäftsführer Christian Wippert. "Er ermöglicht uns, in zukunftsweisende Technologien zu investieren."



Das Chemnitzer Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern soll jährlich 200.000 einbaufertige Antriebsstrangkomponenten liefern, die Produktion startet schrittweise ab Sommer 2025.

Wer der Auftraggeber ist, wurde nicht mitgeteilt. Den Angaben zufolge finden sich Antriebskomponenten von thyssenkrupp Dynamic Components in jedem dritten Lkw.