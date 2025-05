09.05.2025 18:21 Große Casting-Bühne in Chemnitz: "Ich bin ein Star, lasst mich hier rein"

Ob Serienstar oder Statist: Beim UFA-Casting in der Sachsen-Allee in Chemnitz nutzten am Freitag 150 Talente die Chance sich vorzustellen.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Ob Serienstar oder Statist: Beim UFA-Casting in der Sachsen-Allee in Chemnitz nutzten am Freitag 150 Talente die Chance, sich für Formate wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Ein starkes Team" vorzustellen. Valessa Azemi (13, Foto) beim UFA-Casting in der Sachsen-Allee möchte wie ihr Vorbild Millie Bobby Brown (21) Schauspielerin werden. © Ralph Kunz "Wir casten von sieben Jahren bis ins hohe Alter - für Hauptrollen, aber auch Komparsen", erklärt Casting-Direktor Otto Nitschke (72). Die 13-jährige Valessa Azemi träumt davon, Schauspielerin zu werden: "Ich möchte schon, seit ich klein bin, Schauspielerin werden und kann mir auch nichts anderes vorstellen." Beim UFA-Casting musste sie eine Szene mit Nitschke durchspielen, der ihr als ihr Vater vorwarf, ein Handy geklaut zu haben. Chemnitz Lokal Dort zieht das Chemnitzer Abendgymnasium hin "Es war schon sehr aufregend und ich war auch kurz überfordert, weil so viele Leute plötzlich zugeschaut haben", gibt Valessa zu. Ihre Eltern Daniela und Shukre Azemi unterstützen sie: "Wir wollen ihr helfen, erst mal Fuß zu fassen, und stehen voll hinter ihr." Casting-Director Otto Nitschke (72) von der "UFA Talent Base" hat schon Model Lena Gercke gecastet und sucht seit Freitag in Chemnitz nach Talenten. © Ralph Kunz Wer den Termin am Freitag verpasst hat, bekommt am Samstag noch mal von 14 bis 19 Uhr eine Chance, ganz ohne Anmeldung. "Wir suchen ständig neue Gesichter", sagt Nitschke.

Titelfoto: Ralph Kunz