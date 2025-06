Chemnitzer Schauspielhaus: Wer zieht in die ehemalige Spielstätte?

Theater-Generalintendant Christoph Dittrich (59) hält einen Schauspielhaus-Neubau in Altchemnitz inzwischen für die bessere Lösung. © Uwe Meinhold

AfD, SPD und Linke wollen das alte Schauspielhaus nicht kampflos aufgeben. Ronald Preuß (61, AfD) setzt auf Denkmalschutz-Fördermittel, um eine "kostengünstigere Lösung" zu finden.

Julia Bombien (42, SPD) appelliert: "Es muss nicht top modern und glamourös aussehen. Identifikation und emotionale Bindung werden das ein oder andere nicht Perfekte auffangen."

Susanne Schaper (47, Linke) stellt klar: "Nur wenn die Sanierung wirklich nicht finanzierbar ist, wäre ein Neubau denkbar."

Auch Almut Patt (56, CDU) ist kritisch: "Die Neubau-Pläne überzeugen uns weder technisch noch finanziell."

Unentschlossen zeigt sich Dietmar Holz (65, BSW): "Am Ende wird der Preis entscheiden. Das alte Haus ist Tradition, aber Tradition kann man auch neu erfinden." Er warnt: "Was die Grundstückseigentümer am Spinnbau noch aufrufen, weiß heute keiner."

Auch bei den Grünen ist Zurückhaltung spürbar. Anna Lanfermann (35): "Es gibt noch viele Fragezeichen. Die müssen geklärt werden, bevor man sich festlegt."

Theater-Intendant Christoph Dittrich (59) hat den alten Standort offenbar schon abgeschrieben: "Als wir ausgezogen sind, war da noch die Hoffnung zurückzukehren." Doch inzwischen habe sich der Blick verändert.