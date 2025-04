Große Ostereier-Suche im Chemnitzer Küchwald

Chemnitz - Das traditionelle Osterhasen-Kinderfest der Parkeisenbahn und die Ostereier-Suche im Küchwald begeistern am Karfreitag viele Besucher. Das Wetter war zwar trüb, trotzdem zog es einige Besucher auf das Gelände in Chemnitz . Besonders die Kinder hatten ihren Spaß.

Nieselregen war zum Auftakt des Osterhasen-Kinderfestes der Parkeisenbahn gestern angesagt. © Uwe Meinhold

So auch der kleine Matteo (4): "Wir sind, seit der Kleine auf der Welt ist, jedes Jahr hier", sagt Papa Patrick (43). Matteo zeigt ganz stolz auf das am Baum geklebte Papier-Ei, das er am Kosmonautenzentrum entdeckt hat.

Das Wetter hält ihn und seine Eltern nicht davon ab, nach den Ostereiern zu suchen. "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung", findet Mama Désirée (33).

Die Ostereier-Suche ist eine Aktion der Interessengemeinschaft (IG) Küchwald. Insgesamt sechs Eier sind im Gebiet versteckt. Wer sie gefunden hat, kann am Ostermontag im Bahnbetriebswerk der Parkeisenbahn von 13 bis 17 Uhr oder im Kosmonautenzentrum von 14 bis 17 Uhr eine Osterüberraschung abholen.

Elli (6) und Marie (5) machen es sich mit ihrer Familie in der Parkeisenbahn bequem. Die beiden Mädchen aus Baden-Württemberg besuchen ihre Oma in Chemnitz. Als die Osterhasen und Maskottchen Klaus ihnen zwei von insgesamt 1200 Schokohäschen überreichen, strahlen sie über beide Ohren.