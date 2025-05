Großer ESC-Check: TV-Legende Peter Urban knöpft sich Chemnitzer Popstars vor

Chemnitz - Chemnitz beim ESC? Aus der Kulturhauptstadt kommen Bands, die die deutsche Musikszene seit Jahren aufmischen. Ob Kraftklub, Trettmann und Co. Chancen beim Eurovision Songcontest hätten, beurteilt ESC-Legende Peter Urban (77) exklusiv für TAG24 .

ESC-Legende Peter Urban (77) ist einer der größten Experten deutscher Popmusik. © picture alliance/dpa

Urban kommentierte bis 2023 den Gesangswettbewerb 25-mal in der ARD. Chemnitz überzeugt ihn mit "spannenden Acts, die in deutscher Sprache international klingen" und so jeden ESC auffrischen würden.

Ganz egal ob im Vorentscheid oder im Finale.