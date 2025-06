Großes Open-Air-Konzert: Ein Weltstar nimmt Kurs auf Zwickau

Zwickau - Noch wenige Tage bis zum ersten Sommer-Open-Air des Jahres: Weltstar Sting (73, "The Police") gastiert am 12. Juni auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Zwickau wird zur Musikmetropole!

Der 17-fache Grammy-Preisträger Sting (73) kommt bald nach Zwickau. © IMAGO/Avalon.red

10.000 Fans fiebern dem Auftritt des 17-fachen Grammy-Preisträgers entgegen.

Mit im Gepäck auf der "Sting 3.0"-Tour hat der Engländer seine Kult-Hits aus fast 50 Jahren: "Fields of Gold", "Englishman in New York“ oder "Every Breath You Take“, begleitet von einem Gitarristen und einem Schlagzeuger.



Der Superstar hat eine ganz besondere Verbindung zu Zwickau: Bereits 2009 berührte er mit der Produktion "Twin Spirits", einer musikalischen Hommage an den Zwickauer Komponisten Robert Schumann (1810-1856) und seine Frau Clara (1819-1896). Die Liebesgeschichte der beiden Ausnahmetalente brachte Sting auf die Bühne - mit ihm selbst als Vorleser von Roberts Briefen.

"Eine Performance wie diese ist wie eine Reise in die eigene Persönlichkeit. Schumanns Musik gleichzeitig mit seiner Lebensgeschichte zu hören, ist eine sehr intime, ergreifende und emotionale Erfahrung", so Sting.