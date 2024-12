15.12.2024 10:45 5.483 Bauarbeiten für neuen Stadtpark-Eingang in Chemnitz beginnen

Am historischen Bahnviadukt an der Annaberger Straße in Chemnitz soll ein neuer Stadtpark-Eingang entstehen. Die Bauarbeiten beginnen am Montag.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Das historische Bahnviadukt über der Annaberger Straße in Chemnitz wurde aufwendig saniert. Nun strahlt die Stahlkonstruktion wieder. Auch rundherum soll sich in den nächsten Monaten einiges tun - ein neuer, begrünter Stadtpark-Eingang entsteht. Die Bauarbeiten dafür starten am Montag. Mehr als zwei Jahre lang war das Bahnviadukt über der Annaberger Straße eine Baustelle. Nun soll darunter ein idyllischer Park entstehen. © Uwe Meinhold Nachdem die Deutsche Bahn im November die Baustellen- und Lagerflächen der Stadt Chemnitz übergeben hat, können die Bauarbeiten für den neuen Stadtpark-Eingang am Montag beginnen. "Zunächst werden die Baustellen eingerichtet und das Gelände, auf dem früher ein Reifenhandel ansässig war, abgesperrt", heißt es aus dem Rathaus. Vorerst beginnen die Bauarbeiten am östlichen Teilareal, das von der Reichsstraße und dem Chemnitzfluss eingegrenzt wird. Das ist geplant: Rund um das Viadukt soll in wenigen Monaten eine grüne Idylle entstehen. Natürliche Wiesen, eine Tischtennisplatte, Sitzmöglichkeiten und Informationstafeln sollen zum Verweilen einladen. Die grüne Oase soll gleichzeitig ein neuer Eingang für den Stadtpark werden. Das Rathaus verspricht "verschiedene Angebote zum Verweilen" - es soll ein Treffpunkt für alle Altersgruppen werden. "Das Viadukt selbst wird als architektonisches Element inszeniert und hervorgehoben", so die Stadt. Gestaltung des neuen Stadtpark-Eingangs in Chemnitz kostet rund 228.000 Euro Wiese, Bäume, Sitzmöglichkeiten: So soll die östliche Fläche an der Reichsstraße mit Blick in Richtung Stadtpark bald aussehen. © Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten Die Fläche rund um das Viadukt soll begrünt werden. Neue Hecken und Bäume werden gepflanzt. "Die Hecken dienen der Abgrenzung zur Reichsstraße sowie zum Viadukt, das von einem fünf Meter breiten Rettungsweg umgeben ist. Der aktuell entlang der Becker- und Reichsstraße verlaufende Gehweg wird zurückgebaut und künftig durch das neu gestaltete Areal führen, sodass Passanten direkt durch die aufgewerteten Flächen geleitet werden", so die Pläne der Stadt. Die Gestaltung des neuen Stadtpark-Eingangs kostet rund 228.000 Euro. Das Geld kommt aus dem Stadtentwicklungsprogramm "Interventionsflächen" der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025. Durchgeführt werden die Bauarbeiten von einer Firma aus Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen).

Titelfoto: Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten