Heute noch nichts vor? Wir haben acht Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung für Euch

Chemnitz - Es gibt wieder viele Events in Chemnitz und Umgebung am heutigen Samstag. Dabei kommen nicht nur Spiele- und Musikfreunde auf ihre Kosten.

Chemnitz - Erfahrenere Rollenspieler finden in der Stadtbibliothek (Moritzstraße 20) von 15 bis 19 Uhr Gleichgesinnte und können sich an One-Shot-Abenteuern verschiedener Systeme probieren.

Annaberg-Buchholz - Die Alte Brauerei in Annaberg-Buchholz (Geyersdorfer Straße 34) lädt zur Annaberger Bluesnacht ein. Ab 20 Uhr spielen Eb Davis & The Superband, das Bumblebee Blues Duo und Slowhand.

Stollberg - Um 21.30 Uhr startet im Event Center Stollberg (Auer Straße 11) eine riesengroße Party und das Wort "doppelt" ist Programm. So erhältst Du beispielsweise ohne Aufpreis doppelt so viel Alkohol in Deinen Longdrink, wenn Du an der Bar "Mach doppelt" sagst. Gegen den kleinen Hunger wird übrigens mit 500 Donuts gesorgt, die verteilt werden.

Das und noch vieles mehr erwartet Euch. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 10 Euro.

