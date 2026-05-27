Hier könnt Ihr in Chemnitz eine Powerbank to go ausleihen

Chemnitz - Wer kennt's nicht? Man sitzt entspannt am Stausee oder am Schlossteich in Chemnitz und plötzlich macht das Handy schlapp. Akku leer, keine Steckdose in Sicht. Genau da will jetzt Eric Neubert (41) aus Stollberg helfen.

Eric Neubert (41, r.) hat im "Emils 1910" mit Verkaufsleiter Peter Günther (57) eine "Voozaa"-Station installiert. © Sven Gleisberg

Der Unternehmer stellt in Chemnitz "Voozaa"-Stationen auf. Dort können sich Nutzer ganz einfach mobile Akkus, also Powerbanks, ausleihen.

Die Automaten stehen bereits in vielen deutschen Städten, jetzt sollen sie auch Chemnitz erobern.

Los ging’s in der "Woods"-Bar, danach folgte der Stausee. Vergangene Woche kamen zwei weitere Standorte dazu: die "Emils 1910"-Filialen im ehemaligen Kaufhof und in der Mauersbergerstraße.

Die Nutzung ist einfach: Eine Powerbank kann per Kartenzahlung oder per "Voozaa-App" am Automaten ausgeliehen werden. Eine halbe Stunde kostet 2 Euro.