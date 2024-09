Hinter diesem Gedenkstein in Chemnitz-Rabenstein steckt eine alte Geschichte

Chemnitz - Verschwunden, wiedergefunden und saniert: In Chemnitz-Rabenstein wurde am gestrigen Donnerstag ein Stück erhaltene Stadtgeschichte eingeweiht. Die Schulabgänger des Jahrgangs 1913/14 stellten einen Gedenkstein vor der Jahrhundert-Eiche an der heutigen Hans-Carl-von-Carlowitz-Schule auf. 110 Jahre später erstrahlt der restaurierte Stein in neuem Glanz.