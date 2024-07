Hitze-Check: So schneiden Chemnitz und Plauen ab

Die Deutsche Umwelthilfe analysierte mit dem Hitze-Check, wie stark der Mensch in Städten vor hohen Temperaturen geschützt ist. Dafür verglich sie Flächenversiegelung und Grünausstattung von 190 Städten in ganz Deutschland mit mehr als 50.000 Einwohnern.

Plauen glänzt mit dem höchsten Anteil an Grünvolumen im Vergleich zu den anderen Städten: 3,19 Kubikmetern pro Quadratmeter Fläche sind beispielsweise mit Bäumen oder Grünstreifen bestückt. In Chemnitz sind es 3,10 Kubikmetern pro Quadratmeter Fläche. Deutschlandweit reicht das Spektrum von 1,35 in Worms bis 6,73 in Kaiserslautern (beide Rheinland-Pfalz).

Auch beim Versiegelungsgrad - also der Menge an Fläche, die mit undurchlässigen Materialien bebaut ist - schneiden die sächsischen Städte gut ab. In Chemnitz sind es 39,88 Prozent, in Plauen 39 Prozent.

Im bundesweiten Ranking folgen Dresden und Zwickau (Platz 42 und 49) auf Chemnitz. Leipzig landet weiter hinten auf Platz 85. Am besten schneidet Görlitz in der Wertung auf Platz 30 ab.