Immer mehr Touristen: Darum ist Chemnitz plötzlich voll im Trend

Chemnitz - Chemnitz ist eine Reise wert - und im kommenden Jahr sogar ein Trendsetter! Laut der Reiseplattform Booking.com wird die Kulturhauptstadt 2025 neben weiteren internationalen Städten zu einem Hotspot für Reisende. Was sagen die Tourismus-Experten der Stadt dazu?

Laut Booking.com ist ein beliebtes Touristenziel das Rathaus. © Uwe Meinhold

Die Berechnung von Orten, die 2024 für Touristen in Mode sind, kommt nicht von ungefähr: "Die Reiseziele aus globaler Sicht mussten zwischen dem 1. August 2022 und dem 31. Juli 2023 zu den 1000 von Reisenden weltweit meistgebuchten auf Booking.com gehören", so die Online-Reiseagentur.



Chemnitz fällt somit unter die Top 10 der beliebtesten Trends. Sachsens drittgrößte Stadt reiht sich in die Liste von Städten wie Beppu in Japan, dem mexikanischen Mérida, oder Rotorua in Neuseeland ein.

"Viele erkennen jetzt die verborgenen Schätze dieser Stadt - von ihrer lebendigen Kunstszene bis zu ihren historischen Wahrzeichen", so Nadine Stachel von Booking.com.

Die Zahlen geben dem Trend jedenfalls recht: Bis jetzt gab es in diesem Jahr in Chemnitz 271.799 Übernachtungen.

Laut Statistischem Landesamt entspricht das einer Steigerung von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.