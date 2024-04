In Chemnitz piept's: Zwei neue Vogel-Arten im Tierpark eingezogen

Die Amurdrossel findet man europaweit in nur sieben zoologischen Einrichtungen. © Jan Klösters, Tierpark Chemnitz

Bereits im Januar zog ein Amurdrossel-Pärchen ein, teilte der Tierpark am heutigen Donnerstag mit. Damit hat der Zoo eine weitere Rarität in seinem Bestand. Immerhin wird diese Art europaweit nur in sieben zoologischen Einrichtungen gehalten.

Die Amurdrossel wird aufgrund ihrer Gefiederfärbung auch

Graurückendrossel genannt. Dabei sind Männchen und Weibchen nur schwer voneinander zu unterscheiden.

Seit Anfang März lebt nun auch ein Pärchen Goldfasane im Tierpark. Die beiden sind im Gegensatz zu den Amurdrosseln sehr deutlich zu unterscheiden. Während die Henne überwiegend schlicht braun gefärbt ist, fällt der Hahn durch sein leuchtend buntes Gefieder auf.

Bei Jungtieren verrät das Federkleid erst nach ungefähr einem Jahr das Geschlecht des Fasans. Zur Tarnung tragen diese nämlich anfangs das schlichte Federkleid der Mutter.

Neben dem Vivarium gehören die Vögel im Tierpark Chemnitz zu den Besonderheiten. Insgesamt gibt es in der Fasanerie und im Tropenhaus mehr als 70 verschiedene Vogel-Arten zu sehen.