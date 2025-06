In diesem Chemnitzer Hotel gibt's E-Bikes auf Knopfdruck

Chemnitz - In Chemnitz können sich Fahrradbegeisterte seit Neustem Elektro-Fahrräder ausleihen. Am Hotel c/o56 an der Salzstraße befindet sich nun eine Ausleihstation.

Bezahlt werden kann mit EC-, Debit- oder Kreditkarte. © Sven Gleisberg

"Mit dem Fahrradverleih-System bieten ein nachhaltiges Rund-um-die-Uhr-Angebot", so Falco Grober (48), General Manager des Hotels. Egal ob sonntags, feiertags oder in der Nacht um 3 Uhr - die insgesamt acht E-Bikes können 24 Stunden am Tag ausgeliehen werden.

Dabei stehen drei verschiedene Fahrradtypen in verschiedenen Typen zur Auswahl: Trekking-Rad, Mountainbike und Tiefeinsteiger.



Und wie viel kostet der Verleih? "Für eine Stunde bezahlt man 9 Euro, für einen halben Tag 30 Euro und ein ganzer Tag kostet 60 Euro", erklärt Patrick Rabe (32), Geschäftsführer der Firma RWC Factory.

Das Chemnitzer Unternehmen mit Sitz an der Annaberger Straße hat das Verleihsystem entwickelt. "Die Box und die Software stammen von uns. Bisher gibt es zehn dieser Ausleihstationen in Deutschland." Die Firma von Patrick Rabe arbeitet dabei mit dem Unternehmen Sunshine Bike Rental aus Steinberg am See in Bayern zusammen.