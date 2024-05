Klima-Streik in Chemnitz: Demonstranten ziehen durch die Innenstadt

Chemnitz - Großer Klima-Streik am heutigen Freitagnachmittag in Chemnitz : Kurz vor der Europawahl gingen zahlreiche Menschen auf die Straße.

Klimaaktivisten zogen am Freitagnachmittag durch die Chemnitzer Innenstadt. Auf der Theaterstraße gab es eine kurze Kundgebung. © Haertelpress

Punkt 16 Uhr trafen sich die Klimaaktivisten von "Fridays for Future" am Andrépark auf dem Kaßberg. Anschließend ging es in die Innenstadt. Vor dem AfD-Büro an der Theaterstraße gab es eine kurze Kundgebung.

Die Forderungen der Klima-Demonstranten: ein europaweiter Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 und mehr Investitionen in Erneuerbare Energien.

Mit der Demo wollen die Teilnehmer auf die Bedeutung der EU bei der Bewältigung der Klimakrise aufmerksam machen. Deutschlandweit fanden am heutigen Freitag zahlreiche Klima-Demos statt.

Laut Angaben von "Fridays for Future" gingen in Berlin über 13.000 Menschen auf die Straße, Tausende weitere in anderen großen Städten.