Konzerte, Gastro oder auch Pop-up-Stores: Das sind die Ideen für die Brückenstraße in Chemnitz

Chemnitz - Wie könnte die Brückenstraße in Chemnitz im Kulturhauptstadtjahr aussehen? Dieser Frage wurde im September in einer Podiumsdiskussion mit mehr als 160 Teilnehmern sowie mehreren Workshops nachgegangen. Urheber des Projektes ist der Chemnitzer Kulturverein "CheK".

Auch eine Begrünung mithilfe eines Rollrasens ist Bestandteil des Konzeptes. "Die Brückenstraße könnte beispielsweise auch zu einem Brückenmarkt werden", meint Dirk Fellendorf (46, Architekt), der an der Ausarbeitung der Projektidee beteiligt war. Eine temporäre Sperrung der Brückenstraße für ein Event dieses Konzeptes sei auch schnell plan- und durchführbar im Hinblick auf das Kulturhauptstadtjahr.

Das konkrete Ziel: "Die Brückenstraße soll zu einem freien Erlebnis- und Gestaltungsraum werden", so Vereinsmitglied Jan Jassner (51, Unternehmer). Von ihm ging auch die Initiative für dieses neue Innenstadtkonzept aus.

Am heutigen Mittwoch wurden nun die Konzeptideen für eine neue Innenstadtentwicklung im Kraftverkehr Chemnitz vorgestellt.

Als Nächstes möchte sich der Kulturverein an die Stadträte, die Stadtverwaltung und Vertreter des Landes wenden, um eine Umsetzung der Ideen in Angriff nehmen zu können. "Wir als Verein möchten unsere Stadt weiterentwickeln", so Schatzmeister Andreas Wöllenstein (54, Unternehmer).