Das nahm Culcha Cundela als Souvenir aus Chemnitz mit

Chemnitz - Die Reggae-Hip-Hop-Formation Culcha Candela aus Berlin begeisterte am Samstag auf dem Kosmos-Festival in Chemnitz. Die vier Berliner haben mit Chemnitz schon Erfahrung: "Wir spielten bereits auf dem 'Splash!' in Rabenstein. Das war großartig und bleibt in Erinnerung", so Sänger Mateo Jasik (45).