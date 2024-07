Geburten-Meilenstein in Chemnitzer Krankenhaus

Chemnitz - Neuer Geburten-Meilenstein beim DRK Krankenhaus Rabenstein: In der Einrichtung in Chemnitz fand diese Woche die 800. Geburt statt.

Es ist das zweite Kind für die Familie aus Oelsnitz. Fynns große Schwester wurde übrigens am DRK Krankenhaus in Lichtenstein geboren.

Ziemlich turbulent ging es am vergangenen Montag im Kreißsaal des DRK Krankenhauses in Rabenstein zu: Gleich acht Geburten gab es an diesem Tag.