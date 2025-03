Kürzlich eröffneter Basketballplatz in Chemnitz hat erste Mängel

Chemnitz - Der fertiggestellte Basketballplatz am Konkordiapark in Chemnitz ist keine drei Wochen alt - und weist jetzt schon marode Stellen auf.

Auf dem Belag wurden Wellen festgestellt. © Ralph Kunz

So ist der Boden zum Beispiel wellig und uneben. Die Stadtverwaltung will die Angelegenheit überprüfen.

Im Chemnitzer Mängelmelder können Bürger Beschädigungen und Verschmutzungen im Stadtbild eintragen.

Bereits sechs Tage nach Freigabe des Basketballplatzes am Konkordiapark (Baukosten: circa eine Million Euro) wurde vermeldet, "der Boden ist wellig und uneben, was das Spielen erschwert", so ein Nutzer.

Auch würde Erde von der angrenzenden Nebenfläche auf dem Belag landen.