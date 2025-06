"Kumpeltod" beschert smac Besucherrekord

Chemnitz - Bergbau lockt an, besonders in der Kulturhauptstadt: Mehr als 43.000 Besucher hat die seit Ende Oktober 2024 laufende und am Wochenende zu Ende gehende Sonderschau "Silberglanz & Kumpeltod" ins Sächsische Archäologiemuseum (smac) gelockt - absoluter Rekord für eine Ausstellung im ehemaligen Chemnitzer Schocken-Kaufhaus.