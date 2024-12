Kunstgalerie verlässt Chemnitzer Innenstadt: Umzug im neuen Jahr

Denn im April zieht "e.artis" in den Wirkbau Chemnitz, früher Produktionsstätte für Textilmaschinen, an der Annaberger Straße. "Dieser historische Standort - direkt unter dem markanten Turm von Erich Basarke und über der Kaffeerösterei - bietet optimale Bedingungen für die Arbeit des Onlinehandels."

"Zum Jahresende 2024 endet hier eine Ära und mit ihr die Gelegenheit, den Online-Kunsthandel und die Galerie in ihrer bisherigen Form zu erleben", so Wolter.

Vor fast zehn Jahren zog Konstanze Wolter (46) mit ihrer Firma, die neben der Galerie für zeitgenössische Kunst auch aus einem Kunsthandel mit Auktionshaus besteht, in die Räumlichkeiten an der Kaßbergauffahrt.

Die neue Galerie soll Anfang Mai 2025 eröffnen. Bis dahin wird es aufgrund des Umzugs keine Ausstellung geben.

Zum Abschluss findet am Freitag von 14 bis 17 Uhr eine Finissage in der Theaterstraße 58 statt, die Rück- und Ausblicke auf die Zeit am alten und neuen Standort bietet.