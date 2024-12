Landtagspräsident Alexander Dierks: Zur Stollen-Tour gehört auch das Zuhören

Chemnitz - Mit einem Auto voller Dresdner Christstollen ist Landtagspräsident Alexander Dierks (37, CDU) in der Vorweihnachtszeit unterwegs in Chemnitz .

Geschäftsführerin Angelika Scheuerl (57) hatte einen großen Wunsch an den Gast aus der Landespolitik: "Wir haben hier ein Mikroprojekt, für das ich eine Stelle schaffen möchte. Doch der bürokratische Aufwand ist genauso hoch wie für zehn Stellen. Lässt sich für solche kleinen Vorhaben nicht eine Sonderregelung finden?" Alexander Dierks sicherte seine Unterstützung zu.

Nach Stippvisiten im Krankenhaus Rabenstein und dem Don-Bosco-Haus war Dierks auch zu Gast im "Karree49" in der Peterstraße, in dem eine Gemeinschaft aus behinderten Menschen Fischzucht und Pflanzenproduktion betreibt.

"Mit meiner Stollen-Tour möchte ich den Menschen Danke sagen, die sich für andere einsetzen, die hier in unserer Stadt oft unsichtbar unser Gemeinwesen zusammenhalten", sagt der auf dem Sonnenberg lebende Politiker.

In dieser Woche geht es für ihn noch in den Obdachlosen-Tagestreff "Haltestelle" und in die Bahnhofsmission. Dort war zuletzt OB Sven Schulze (53, SPD) - auch er verteilte Christstollen.