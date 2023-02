Lauter Knall weckt Anwohner: Was war los im Chemnitzer Lutherviertel?

Chemnitz - Ein lauter Knall riss am späten Donnerstagabend einige Anwohner im Lutherviertel in Chemnitz aus dem Schlaf.

Zigarettenautomat gesprengt: Der Knall riss einige Anwohner im Lutherviertel aus dem Schlaf. © Harry Härtel

Doch was war da los? Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde in der Lutherstraße kurz vor Mitternacht ein Zigarettenautomat gesprengt.

Ein Anwohner alarmierte die Polizei.

Der Automat wurde offenbar durch Pyrotechnik gesprengt und dabei stark beschädigt.

Bei der Explosion entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Ob der oder die unbekannten Täter Beute machten, ist noch unklar.

Die Ermittlungen laufen und die Polizei sucht Zeugen.