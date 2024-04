Leckermäuler aufgepasst: Chemnitzer Eisdielen stehen in den Startlöchern

Die Eismanufaktur "Gelato Valentino" im Rathaus startete bereits am 1. März in die Saison. "Neu ist heute das Lakritzeis", berichtet Chefin Jana Valentini. Auch hier ist der Andrang groß.

Auch der "Eisgarten an der Kaßbergauffahrt" - die Chemnitzer Kult-Eisdiele schlechthin - kann sich nicht beklagen: "Die Saison startete am Karfreitag und läuft bis jetzt gut an", so René Müller (51).