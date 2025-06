Viel Hilfe für die Helfer: Chemnitzer Tierretter sind endlich wieder mobil

Alles in Kürze

Sandra Kögel (49), Vorsitzende der Tierrettung Chemnitz, ist dankbar für die Unterstützung. © Sven Gleisberg

Vorstand Sandra Kögel (49): "Innerhalb von nur drei Tagen sind mehrere Hundert Euro Spenden bei uns eingegangen. So viel Unterstützung, das war mega! Wir sind dankbar für den Rückhalt bei den Chemnitzern. Das ist nicht in allen Städten so."

Am 13. Juni hatte der Rettungswagen des Vereins gestreikt, als es zum Einsatz gehen sollte:

"Er sprang nicht mehr an. Glücklicherweise war nicht der Anlasser defekt, sondern es war ein Problem zwischen zwei Batterien", berichtet die Vereins-Chefin.