"Letzte Generation" schlägt in Chemnitz zu: Bankgebäude besprüht!

Chemnitz - Jetzt schlagen die Klima-Aktivisten auch in Chemnitz zu! Am Donnerstagmorgen besprühten Mitglieder der "Letzten Generation" ein Bankgebäude mit Farbe.

Klima-Aktivisten beschmierten am Donnerstagmorgen das Gebäude der "Deutschen Bank" in Chemnitz. © Maik Börner

Die zwei Aktivisten sprühten am Donnerstagmorgen orange Farbe an das Gebäude der "Deutschen Bank" am Falkeplatz.

Es dauerte gar nicht lange, da eilte die Polizei herbei. Die beiden Klima-Kleber, Simi (27) und Juliane (26), werden sich nun für ihre Sprüh-Aktion verantworten müssen. Die Polizei nahm die Personalien auf.

Dass eine Filiale der "Deutschen Bank" beschmiert wurde, ist kein Zufall. Wie der Klima-Aktivist Simi sagte, würde die "Deutsche Bank" Projekte der fossilen Industrie finanzieren - ein Dorn im Auge der Klima-Kleber. Sie fordern Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) auf, "diesen Wahnsinn zu stoppen".

Am heutigen Donnerstag will die "Letzte Generation" auch noch die Zwickauer Straße lahmlegen - Autofahrer brauchen also vermutlich starke Nerven!