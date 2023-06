Örtliche "Widerstandsgruppe" gegründet: "Letzte Generation" will heute Chemnitz blockieren

Immer wieder blockieren Anhänger der "Letzten Generation" den Verkehr. © Bodo Schackow/dpa

Die Gruppe "Letzte Generation" hat eine örtliche "Widerstandsgruppe" gegründet. Am heutigen Donnerstag will sie die Zwickauer Straße lahmlegen.

Die Website der Gruppe ruft, um 14 Uhr, zum Protestmarsch gegen die Klimakrise an der Kreuzung Zwickauer-/Barbarossastraße auf. Die Aktion war bis Mittwoch bei der Stadt nicht angemeldet.

Die "Letzte Generation" in ihrem Aufruf: "Komm mit uns auf die Straße – wir müssen die Dringlichkeit der Krise kommunizieren."

Klare Worte findet die Chemnitzer Gruppe in einem Aufruf auf Facebook: "Friedlich, aber entschlossen stellen wir uns der Vernichtung unserer Lebensgrundlagen in den Weg. Was wirst du tun, wenn unser einziges Zuhause in Flammen steht? Komm zu unserem Protestmarsch. Gemeinsam senden wir ein Zeichen an unsere Bundesregierung, das nicht ignoriert werden kann."

Nachfragen von TAG24 lehnte die Gruppe am Mittwoch ab. Auch zu einer möglichen zweiten Aktion durch die Klimakleber gab es keine offizielle Antwort.