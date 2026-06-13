Mega-Ausfälle auf Zugstrecke angekündigt: DB Navigator verwirrt Fahrgäste zwischen Chemnitz und Leipzig
Chemnitz - Bahn-Wirrwarr zwischen Chemnitz und Leipzig! Im DB Navigator werden zahlreiche Ausfälle der Züge angezeigt. Demnach fällt am Sonntag etwa jede zweite Verbindung aus. Was steckt dahinter?
Hintergrund ist der Notfahrplan, der ab Sonntag greift. Weil ein Zug fehlt, werden die Bahnen teilweise umgeleitet, fahren einige Minuten eher ab Leipzig und Chemnitz ab.
Im DB Navigator scheinen hingegen die Fahrten gestrichen worden zu sein. Am Startbahnhof Chemnitz steht der Vermerk "Halt entfällt". Zudem soll die Zugfahrt in Leipzig am SEV-Terminal enden - technisch gar nicht möglich!
Laut dem DB Navigator fällt somit jede zweite Fahrt aus. Was ist da los? Ein MRB-Sprecher betont auf TAG24-Nachfrage: "Die Züge fahren, der Ersatzfahrplan wird eingehalten."
Wie das Verkehrsunternehmen auf seiner Internetseite mitteilt, kommt es zu technischen Verzögerungen bei der Übermittlung der Daten - daher werden die Fahrzeiten im DB Navigator nicht korrekt dargestellt.
Sicherheitshalber sollten Fahrgäste die Seite der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) nutzen und den bereitgestellten Ersatzfahrplan aufrufen.
Geänderte Fahrzeiten, Schienenersatzverkehr ab Bad Lausick: Einschränkungen bis Freitag angekündigt
Auch wenn die Züge fahren - Pendler müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Neben geänderten Abfahrtszeiten wird bei etwa jeder zweiten Fahrt der Halt in Bad Lausick nicht bedient.
Grund dafür ist ein fehlender Batteriezug. Die Bahnen lösen am Sonntag komplett die alten Dieselzüge ab. Doch ein Fahrzeug fehlt bislang.
"Um Ladezeiten in Chemnitz Hauptbahnhof zu sparen, werden einige Akkuzüge zwischen Leipzig und Geithain auf die elektrifizierte Strecke über Borna umgeleitet, um unter Fahrdraht zu laden", sagt Falk Ester (57) vom Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS).
Die Umleitungen und Einschränkungen sind bis Freitag geplant. Bis dahin sollte auch der letzte Batteriezug geliefert sein. Ansonsten müsse der Notverkehr verlängert werden.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Screenshot: DB Navigator