Mega-Ausfälle auf Zugstrecke angekündigt: DB Navigator verwirrt Fahrgäste zwischen Chemnitz und Leipzig

Chemnitz - Bahn-Wirrwarr zwischen Chemnitz und Leipzig ! Im DB Navigator werden zahlreiche Ausfälle der Züge angezeigt. Demnach fällt am Sonntag etwa jede zweite Verbindung aus. Was steckt dahinter?

Verwirrung bei Fahrgästen: Der DB Navigator zeigt für Sonntag zahlreiche Ausfälle auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig. Ein technischer Fehler. © Screenshot: DB Navigator

Hintergrund ist der Notfahrplan, der ab Sonntag greift. Weil ein Zug fehlt, werden die Bahnen teilweise umgeleitet, fahren einige Minuten eher ab Leipzig und Chemnitz ab.



Im DB Navigator scheinen hingegen die Fahrten gestrichen worden zu sein. Am Startbahnhof Chemnitz steht der Vermerk "Halt entfällt". Zudem soll die Zugfahrt in Leipzig am SEV-Terminal enden - technisch gar nicht möglich!



Laut dem DB Navigator fällt somit jede zweite Fahrt aus. Was ist da los? Ein MRB-Sprecher betont auf TAG24-Nachfrage: "Die Züge fahren, der Ersatzfahrplan wird eingehalten."



Wie das Verkehrsunternehmen auf seiner Internetseite mitteilt, kommt es zu technischen Verzögerungen bei der Übermittlung der Daten - daher werden die Fahrzeiten im DB Navigator nicht korrekt dargestellt.

Sicherheitshalber sollten Fahrgäste die Seite der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) nutzen und den bereitgestellten Ersatzfahrplan aufrufen.