Millionen-Anbau für Chemnitzer Gymnasium verzögert sich

Chemnitz - Zusätzliche Unterrichtsräume, eine größere Cafeteria - in den Sommerferien sollte am Keplergymnasium in Chemnitz ein Anbau fertiggestellt werden, der die Unterrichtsbedingungen für die rund 750 Schüler deutlich verbessert. Doch das Millionenprojekt verzögert sich um fünf Monate.