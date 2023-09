Millionen-Projekt: Grundschule auf dem Chemnitzer Kaßberg ist fertig

Chemnitz - Und wieder ist der Bau einer Schule in Chemnitz abgeschlossen: Mit der feierlichen Einweihung des Erweiterungsbaus und der Einfeldsporthalle ist die Grundschule Weststraße auf dem Kaßberg nun fertiggestellt. Es dauert jedoch noch eine Weile, bis alle Klassen vollständig sind.

Rocco Brüsch (48, v.l.), Simone Kalew (61), Schulleiterin Doreen Contassot, Hortleiterin Sandra Rößner und Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne) weihten den Erweiterungsbau der Grundschule ein. © Uwe Meinhold

Stattliche 15,2 Millionen Euro kostete der Neubau und die Sanierung des Geländes. Im Erweiterungsbau der Schule wurden drei neue Klassenzimmer, sowie die Fachräume für Werken, Musik und Kunst eingerichtet. Die Sporthalle ist für Turnübungen der Schüler vorgesehen, es wird aber auch über eine Nutzung von Vereinen nachgedacht.



Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne) war ebenfalls bei der Einweihung anwesend. Im Hinblick auf die Bekämpfung des Sanierungsrückstaus an Chemnitzer Schulen sagte er, dass 18 Schulen in Chemnitz bis 2026 saniert oder erneuert werden, beziehungsweise bereits erneuert wurden: "Chemnitz wächst durchaus wieder und wir haben wieder mehr Schülerinnen und Schüler."

Bereits am 31. August 2022 konnte der erste Teil der Grundschule Weststraße bezogen werden: Damals wurden zwei erste Klassen an der Bildungseinrichtung unterrichtet. Mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus können jetzt zwei weitere erste Klassen in der Bildungseinrichtung unterrichtet werden.