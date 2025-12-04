Mit Bus und Bahn häufiger zu den Weihnachtsmärkten in Chemnitz und Umland

Chemnitz - Damit in der Adventszeit alle gut durch die Region kommen, fahren Bus und Bahn an den Wochenenden öfter. Der Verkehrsbund Mittelsachsen (VMS) hat sein Angebot jetzt deutlich erweitert.

Mit der Erzgebirgsbahn entspannt zum Weihnachtsmarkt: An den Adventswochenenden verdichtet der VMS die Fahrten. © Uwe Meinhold

Besonders die wichtigsten Bahn- und Buslinien fahren dichter getaktet. Zwischen Chemnitz und Thalheim sowie Stollberg rollen die City-Bahnen im 30-Minuten-Takt.

Auch die Hauptachse Dresden-Chemnitz-Zwickau wird im Halbstundentakt bedient, sodass Reisende dort weniger Wartezeit haben.

Zusätzlich wird auch das Busnetz erweitert: Die PlusBus-Linien 207, 210 und 526 fahren stündlich.