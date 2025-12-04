Mit Bus und Bahn häufiger zu den Weihnachtsmärkten in Chemnitz und Umland
Chemnitz - Damit in der Adventszeit alle gut durch die Region kommen, fahren Bus und Bahn an den Wochenenden öfter. Der Verkehrsbund Mittelsachsen (VMS) hat sein Angebot jetzt deutlich erweitert.
Besonders die wichtigsten Bahn- und Buslinien fahren dichter getaktet. Zwischen Chemnitz und Thalheim sowie Stollberg rollen die City-Bahnen im 30-Minuten-Takt.
Auch die Hauptachse Dresden-Chemnitz-Zwickau wird im Halbstundentakt bedient, sodass Reisende dort weniger Wartezeit haben.
Zusätzlich wird auch das Busnetz erweitert: Die PlusBus-Linien 207, 210 und 526 fahren stündlich.
Besonders praktisch für Weihnachtsmarktbesucher: Auf der Strecke Annaberg-Buchholz-Chemnitz fahren die Busse ebenfalls stündlich, passend dazu hat der Annaberger Weihnachtsmarkt noch bis 23. Dezember geöffnet.
Damit bieten die Öffis eine entspannte Alternative zum Trubel auf den Straßen in der Vorweihnachtszeit.
Titelfoto: Uwe Meinhold