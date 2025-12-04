Ä Tännchen please! Hier gibt's schöne Weihnachtsbäume in Chemnitz

In Chemnitz gibt's auch in diesem Jahr wieder viele Möglichkeiten, einen Weihnachtsbaum zu bekommen. TAG24 verrät, wo es Tannen und Co. gibt und was sie kosten.

Von Lisa-Marie Wieland

Chemnitz - Die Adventszeit hat begonnen und damit ebenso die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum. In Chemnitz gibt es auch in diesem Jahr zahlreiche Möglichkeiten, an Tanne, Fichte und Co. zu kommen.

Revierförster Ullrich Göthel (56) zeigt die Serbischen Fichten im Rabensteiner Wald: Hier dürfen Besucher am Wochenende ihren Baum selbst schlagen. © Uwe Meinhold Am Samstag (6. Dezember) können Besucher im Rabensteiner Wald ihren Weihnachtsbaum wieder selbst schlagen. Zwischen 9 und 15 Uhr stehen rund 1500 Bäume bereit, überwiegend Blaufichten sowie Serbische Fichten (25 Euro), außerdem einige Nikkotannen (30 Euro). Förster Ullrich Göthel (56) rechnet mit bis zu 2000 Besuchern, von denen nach seiner Schätzung etwa 500 bis 700 am Ende des Tages auch einen Baum mit nach Hause nehmen. Einige Handsägen gibt es vor Ort, eigenes Werkzeug wird aber empfohlen. Der Schlagplatz an der "Alten Heerstraße" ist über den ausgebauten Waldweg nahe der A4 gut erreichbar. Chemnitz Lokal Demo gegen Wehrpflicht: Schülerstreik zur Unterrichtszeit sorgt für Ärger mit der Behörde Parkplätze befinden sich entlang der Strecke, eine Einbahnstraßenregelung erleichtert die An- und Abfahrt. Für das leibliche Wohl ist vor Ort ebenfalls gesorgt - von Glühwein bis Räucherfisch.

Hier gibt's die Weihnachtsbäume fertig verpackt

Gärtner Viktor Pause (31) präsentiert das Idealbild einer Nordmanntanne. © Kristin Schmidt Wer seinen Baum lieber fertig vorbereitet kauft, wird in der Gärtnerei Pause in der Auerswalder Straße fündig. Juniorchef Viktor Pause (31) hat mehrere Hundert Stück vorrätig und holt nur dann Nachschub aus Thüringen, wenn die Nachfrage es notwendig macht - schließlich sollen keine Bäume unnötig gefällt werden. Die Nordmanntannen (ab 30 Euro) und Blaufichten (ab 25 Euro) stammen aus der Region um Triptis. Genau wie im Rabensteiner Wald wurden auch hier die Preise leicht angezogen, wegen gestiegener Lohnkosten in der Produktion. Geöffnet hat die Gärtnerei montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr. Eine weitere Anlaufstelle ist der Verkaufsplatz des Thüringer Tannenhofs im Altchemnitz Center. Dort verkauft Ralf Oßa (57) mit viel Leidenschaft Bäume aus thüringischen Wäldern. Rund 1000 Bäume sollen bis zum 23. Dezember verkauft werden, 250 sind schon weg. Die meisten Kunden greifen zur Nordmanntanne (ab 22 Euro), aber auch Blau- und Rotfichten gibt's im Sortiment. Chemnitz Lokal Eine Million Euro mehr: Doch kein Kahlschlag in der Chemnitzer Jugendhilfe! Daneben gibt es günstigere Aktionsbäume, die optisch nicht ganz dem Ideal entsprechen. Für Inhaber Christian Mai (39) ist dieser Verkauf "eine Herzensangelegenheit" - denn er möchte auch die Werte von Weihnachten vermitteln. Öffnungszeiten: montags bis freitags, 9 bis 19 Uhr; samstags, 9 bis 18 Uhr; sonntags, 10 bis 16 Uhr.

Im Altchemnitz Center verkaufen Jeremy Schubert (25, l.) und Ralf Oßa (57) Bäume vom Thüringer Tannenhof in verschiedenen Größen. © Kristin Schmidt

Experten-Rat: So bleibt der Baum länger frisch