MP Kretschmer besucht neue Chemnitzer Kreativ-Schmiede

Chemnitz - Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) besuchte am heutigen Dienstag eine der größten Chemnitzer Baustellen. Aus der ehemaligen Schleifmaschinenfabrik an der Zwickauer Straße soll ein in Sachsen einmaliges Gründerzentrum entstehen, in dem Unternehmen und Start-ups auf Kreative und Freiberufler treffen.