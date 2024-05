Musik ist ihre Leidenschaft: Diese Chemnitzerin ist eine Gitarren-Virtuosin

Chemnitz - Die Chemnitzerin Anna Günther (18) ist leidenschaftliche Gitarristin. Mit acht Jahren begann sie mit dem Spielen und nahm über die Jahre erfolgreich an zahlreichen Wettbewerben teil. Mittlerweile ist sie Förderschülerin des Verbands der deutschen Musikschulen.

Anna Günther (18) hat beim Roland-Zimmer-Musikwettbewerb den 3. Platz belegt. © Uwe Meinhold

"Seit der 5. Klasse bin ich Schülerin der Musikschule in Chemnitz", sagt die talentierte junge Frau. Eigentlich wollte sie erst Klavier lernen. "Aber es war kein Platz mehr frei." Schließlich ist Anna Günther bei Gitarre geblieben.

Mittlerweile beherrscht die Chemnitzerin das Instrument so gut, dass sie beim diesjährigen Roland-Zimmer-Wettbewerb in Pirna den dritten Preis erreichte. Auch bei "Jugend musiziert" war Anna Günther schon mehrfach erfolgreich. Vor zwei Jahren wurde sie außerdem in die Begabtenförderung des Freistaates Sachsen aufgenommen.

Die junge Künstlerin stammt aus einer musikalischen Familie. "Die Familienmitglieder väterlicherseits spielen Streichinstrumente und meine Familie mütterlicherseits Blasinstrumente."