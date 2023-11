Nach Blutbad im Chemnitzer Plattenbau: Anwohner wundern sich über tierischen Besucher

Chemnitz - Gruselige Szenen in Kappel: Ein Wildschwein war am Freitagmorgen in ein Mehrfamilienhaus in der Dr.-Salvador-Allende-Straße geraten. Anwohner in Angst riefen die Polizei - die brachte gleich einen Jagdpächter mit, der das Tier mit einem Messer erlegte.