Nach dreistem Klau am Purple Path: Rathaus und Polizei lösen das Stuhl-Rätsel

Seit dem 4. April steht die Kunstinstallation "Seeds & Seats" an der Brückenstraße. © Uwe Meinhold

Bei "Seeds & Seats" auf der Brückenstraße wurde vergangene Woche ein Stuhl dreist gestohlen. Doch offenbar fehlten zeitweise noch weitere Stühle. Was steckt dahinter?

Am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr machte eine Gästeführerin mit ihrer Gruppe Halt an dem neu gestalteten Verweilplatz.

"Ich sagte, dass dort 25 Stühle stehen – doch es waren nur 20 zu sehen", berichtet sie.

Am Dienstag wurde bekannt: Ein 56-Jähriger hatte einen der Stühle am vergangenen Donnerstag in seinen Kofferraum geladen und mitgenommen. Die Polizei fand den Stuhl am Montag und brachte ihn zurück an seinen Platz.