Nach Festsetzung von Stör-Bus: Polizist wird Ziel von Hasswelle im Netz

Chemnitz – Wegen technischer Mängel wurde der Protestbus "Adenauer SRP+" beim Christopher-Street-Day in Döbeln ( Mittelsachsen ) von der Polizei festgesetzt, inzwischen ist er wieder bei seinen Haltern . Jetzt ermittelt die Polizei wegen Hasspostings im Internet - sie richten sich gegen den Beamten, der den Bus beschlagnahmen ließ.

Der "Adenauer SRP+" wurde in dieser Woche wieder zu seinen Haltern transportiert. © Jan Härtel

Der Hass im Netz richtet sich laut Chemnitzer Polizei gegen den Hauptkommissar, der die Verkehrskontrolle am 20. September durchführte.

Die Anzahl der Posts hat es in sich: "Im Ergebnis der umfassenden Prüfung wurden über 200 (Stand: 02.10.2025) relevante Veröffentlichungen bzw. Kommentare im Internet festgestellt, bei denen der Anfangsverdacht einer Straftat besteht", so die Polizeidirektion Chemnitz.