Nach jahrelanger Sanierung: So schön ist das neue Bernsdorfer Bad

Chemnitz - Das Bernsdorfer Freibad in Chemnitz ist seit Freitag wieder geöffnet. Die Sehnsucht bei den Badegästen, endlich wieder in die Fluten springen zu können, ist nach fünfjähriger Schließzeit besonders groß.

Alles in Kürze

Michelle Schmidt (28), Fachangestellte für Bäderbetriebe, freut sich über das neue Schwimmerbecken. In ein Becken passen 1.660.000 Liter. © Kristin Schmidt

Doreen Neubert (44) und Sven Müller (56) standen bereits eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Beginn des Badfestes vor dem Eingang. "Wir sind sehr aufgeregt und können es kaum erwarten."

Sven Müller kennt das Freibad seit Jahrzehnten: "Ich war schon als Kind da." Die Geschwister Maja (16) und Marie (6) springen trotz des Regens ins kühle Nass. "Das Freibad ist echt toll geworden. Ich finde es besonders schön, dass die Liegefläche so groß ist", sagt Marie.

Auch Sportbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (65, parteilos) und Bäder-Chef Norman Schröder (45) können es kaum erwarten, selbst die zwei neuen Becken zu testen.

"Vor allem das 50-Meter-Becken zieht mich an", so Dagmar Ruscheinsky. Beide drückten am Freitag auf den symbolischen Startknopf, um die neuen Wasserattraktionen zu starten.