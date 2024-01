15.01.2024 13:58 1.105 Nach Unfall in Chemnitz: Passant findet toten Mann im Auto

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme ist am Montag in Chemnitz ein 79-Jähriger beim Einparken gegen einen Baum gefahren. Der Mann verstarb am Unfallort.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Tragischer Unfall am Montagmorgen in Chemnitz! Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild) © Ralph Kunz Gegen 6.45 Uhr fand laut Polizei ein Passant im Yorckgebiet in der Straße Bayernring einen leblosen Mann in einem Renault. Das Auto war zuvor gegen einen Baum geknallt. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des 79-jährigen Mannes feststellen. Der 79-Jährige war offenbar beim Einparken wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme gegen den Baum gefahren.

Titelfoto: Ralph Kunz